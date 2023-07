Latina Basket, ufficiale il ritorno di Gabriele Romeo

Ufficiale, Gabriele Romeo torna a far parte del roster della Benacquista Assicurazioni Latina Basket per la stagione sportiva 2023/24. Un gradito ritorno nel club latinense, di cui ha già indossato la maglia nella stagione 2019/2020.

“La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’atleta Gabriele Romeo, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2023/24.

Romeo, play/guardia, classe 1997 per 180 cm di altezza e 82 kg di peso, è un gradito ritorno nel club latinense, dove aveva già militato nella stagione 2019/2020.

Dopo l’esperienza in casa nerazzurra, Gabriele era tornato all’Eurobasket Roma, società nella quale era cresciuto cestisticamente, arrivando a disputare le semifinali playoff di Serie A2. Nella 2021/2022, dopo aver giocato la Supercoppa con il team capitolino si era trasferito a Trapani, inizialmente per soli due mesi, ma poi è rimasto in terra siciliana non soltanto per completare la stagione in corso, ma anche per la successiva (2022/2023).

Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina, a Gabriele un caloroso bentornato in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia nerazzurra”.