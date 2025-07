Latina basket, ufficiale l’arrivo di Ilario Simonetti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato l’ingaggio di Ilario Simonetti, ala classe 2004 proveniente dalla Pallacanestro Viola Reggio Calabria, dove ha disputato i play-in Gold della Serie B Interregionale, realizzando 313 punti in 35 partite, con una media di 8.9 punti a gara.

Originario di Stilo, Simonetti ha iniziato il suo percorso cestistico nell’Eutimo Locri, per poi proseguire con la Vis Ferrara, dove ha completato il settore giovanile e ottenuto la convocazione in Nazionale Under 16. Dopo l’esordio in Serie C Gold con la Pallacanestro Molinella nella stagione 2021/22, ha giocato in Serie B con la Virtus Bava Pozzuoli, partecipando anche al campionato Under 19 Gold.

Nella stagione 2023/24 è tornato in Calabria con la Viola Reggio Calabria, ricoprendo il ruolo di capitano e contribuendo al raggiungimento dei playoff. Confermato anche per il 2024/25, ha disputato una solida fase di qualificazione (19 vittorie e 3 sconfitte) prima dell’approdo al club pontino.

Dopo due stagioni trascorse con la Viola, Simonetti torna finalmente a calcare il parquet della Serie B Nazionale: “Sono davvero felicissimo di questa opportunità. Latina è una società storica con un progetto ambizioso e Coach Gramenzi è un allenatore che non necessita di presentazioni. Sono sicuro di poter crescere in modo esponenziale con questo nuovo salto di categoria e darò il massimo insieme a tutti i miei nuovi compagni. Alcuni di loro li conosco già, altri solo di nome e non vedo l’ora di iniziare! Proprio lo scorso mese di giugno, in occasione della decima edizione della Ionica Cup, ho incontrato una delegazione del settore giovanile nerazzurro – racconta il giovane cestista reggino – ho scambiato quattro chiacchiere con loro e mi hanno regalato anche un adesivo della società. Dopo qualche giorno è arrivata la chiamata da Latina Basket, che, anche se ho girato molto con la pallacanestro, fin da quando avevo 14 anni, non ho mai avuto modo di incontrare precedentemente”.