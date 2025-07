Raphael Chiti sarà la nuova guardia della Benacquista Latina Basket. Il classe 1999 farà parte del team di coach Gramenzi, andandosi ad aggiungere ad un roster competitivo che punta all’ambito ritorno in A2.

Chiti è reduce da una buona stagione nel girone A della Serie B Nazionale con la maglia della Bakery Basket Piacenza con cui ha totalizzato 10.9 punti, 4.7 rimbalzi e 2.5 assist di media a partita.

La prima dichiarazione del giocatore friulano: “Sono molto contento di far parte della nuova squadra di Latina. Una società con un progetto ambizioso, di cui tutti parlano bene e che negli anni si è costruita un’ottima reputazione, e Franco Gramenzi, che reputo uno dei migliori allenatori, la scelta è stata semplice. Sono convinto che questa esperienza a Latina con Coach Gramenzi in panchina sarà molto importante per la mia carriera e per il mio miglioramento personale. I miei nuovi compagni di squadra li ho incontrati da avversari. Pastore e Di Emidio, per esempio, sono giocatori che rispetto e verso i quali nutro forte ammirazione nelle passate stagioni, data la loro esperienza, confrontarsi con loro era difficile, anche per questo motivo sono contento di poter giocare insieme a loro in questa nuova avventura”.