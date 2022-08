Latina Basket, ufficializzato il nuovo calendario 2022/2023

E’ stato ufficializzato il nuovo calendario del Campionato di Serie A2 Old Wild West che vedrà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket impegnata nel Girone Verde con il primo match della regular season domenica 2 ottobre alle ore 18:00 sul campo di Monferrato Basket.

La seconda giornata vedrà l‘esordio casalingo dei pontini, che riceveranno la visita dell’Urania Milano. Il mese di ottobre sarà intenso e i nerazzurri si troveranno ad affrontare la trasferta a Treviglio, la sfida casalinga con la Vanoli Cremona e la lunga esterna sul parquet della Fortitudo Agrigento(tornata in questa stagione nella seconda serie nazionale). Novembre si aprirà con il turno di riposo, dovuto al numero dispari delle squadre dopo l’esclusione dell’Eurobasket Roma (l’ultima parola sull’eventuale ammissione del team capitolino spetta al Coni) per poi proseguire con l’incontro interno con Torino Basket e le due trasferte consecutive che vedranno la Benacquista impegnata con l’Assigeco Piacenza e la Npc Rieti. Par condicio, seguiranno due sfide casalinghe: la prima in cui i pontini riceveranno la blasonata Pallacanestro Cantù, guidata da Coach Meo Sacchetti, la seconda in cui si confronteranno con la neopromossa Juvi Cremona. Dicembre proseguirà con l’esterna in casa della Pallacanestro Trapani e il derby casalingo con la Stella Azzurra, che segnerà la fine del girone di andata. Prima della pausa natalizia ci sarà anche il giro di boa, quindi nuovamente una gara in casa per Latina che riceverà Monferrato, prima di affrontare il nuovo anno solare e le restanti sfide del girone di ritorno . La fase di qualificazione terminerà il 26 marzo 2023, e al momento è ancora incerta la formula della seconda fase, perché potrebbe essere la classifica “fase a orologio”, nel caso in cui venga ammessa l’Eurobasket al torneo, una formula ad hoc nel caso in cui il numero di squadre partecipanti rimanga dispari.