Latina Basket, una splendida prestazione porta alla prima vittoria del 2023

Una vittoria di gruppo e di importante valore, la Benacquista Latina Basket, grazie ad un’ottima prestazione da parte di tutto il gruppo, conquista quella che è la prima vittoria del nuovo anno. Battuta l’Energy Moncada Agrigento con il risultato finale di 87-71, che permette ai nerazzurri di ribaltare anche la differenza canestri nello scontro diretto con i siciliani.

Al termine della sfida le prime parole sono quelle di Coach Franco Gramenzi:

“Vittoria importante, ovviamente ringrazio Peppe (Coach Di Manno) per il lavoro che ha fatto in settimana, che è stato un lavoro eccezionale, visto che il mio momento particolare non mi ha permesso di essere qui e quindi si è occupato lui di tutto. Credo che anche per la società sia un privilegio avere un allenatore preparato, che possa sostituire l’allenatore capo, nel momento in cui abbia delle difficoltà, per cui lo ringrazio, ringrazio la società ovviamente e per il resto lascio la parola a Peppe”.

Ed è proprio Coach Giuseppe Di Manno a sottolineare il merito del gruppo nell’importante successo conquistato: “Una vittoria meritata. Abbiamo fatto una partita molto attenta, tenendo Agrigento nella prima parte a 32 punti, e per loro non è una cosa usuale, siamo stati bravi a rallentare il loro ritmo. I ragazzi sono stati eccezionali nel capire le cose da fare, è una vittoria che si meritano per quello che stanno facendo da agosto, perché sono un gruppo eccezionale, si allenano, ascoltano. È una vittoria del gruppo, a prescindere da chi è stato più produttivo, perché è stata una partita attenta da parte di tutti. Ce la meritavamo”.

Ora i ragazzi di Coach Soli osserveranno il turno di riposo la prossima settimana (Giornata 19) quindi il prossimo appuntamento è per domenica 5 febbraio alle ore 18:00 al Pala Gianni Asti, dove i nerazzurri affronteranno la Reale Mutua Torino in occasione della ventesima giornata del Campionato.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 3, Lewis II 11, Donati n.e., Parrillo 5, Cicchetti 10, Collazo n.e., Cacace 9, Rodriguez 20, Moretti 6, Alipiev 23.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 % (21/37), tiri da 3 % (10/23), tiri liberi % (15/19)

Energy Moncada Agrigento: Marfo 15, Ambrosin 7, Grande 21, Costi 10, Chiarastella 7, Bellavia, Peterson n.e., Mayer, Francis 10, Negri 1.

Coach Cagnardi. Assistente Cardelli.

Tiri da 2 % (18/40), tiri da 3 % (9/23), tiri liberi % (8/14)