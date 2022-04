Latina Basket, un’ottima prestazione per la sesta vittoria consecutiva

Arriva la sesta vittoria consecutiva per la Benacquista, la sfida con la Stella Azzurra Roma ha messo in luce ancora una volta la grinta, la determinazione e la voglia di vincere dei ragazzi di Coach Gramenzi, che hanno superato i capitolini con il risultato di 81-60.

Buona prestazione da parte di tutto il gruppo pontino, con Jackson sugli scudi come miglior realizzatore del match con 20 punti (e 3 assist distribuiti ai compagni), seguito da Henderson con 12, Radonjic con 11 e Mouaha con 10.

Ora la squadra nerazzurra è attesa dall’ultima sfida della fase di qualificazione, che domenica 10 aprile li vedrà impegnati sul campo della capolista Scafati. Seguirà poi la seconda parte del Campionato, definita “Fase a Orologio”, che decreterà la classifica finale prima della post-season.

Queste le parole di Coach Gramenzi al termine della gara:

“Partita come sempre non facile quando si gioca con la Stella Azzurra per via dell’intensità dell’avversario. Abbiamo avuto delle pause, ma era importante continuare a vincere e chiudere questa sesta partita, avvicinarsi ancora e guardare ancora avanti. Adesso abbiamo ancora le ultime cinque partite e dobbiamo sbagliare il meno possibile, perché è questo che ci farà fare la differenza e guarderemo la classifica solo dopo. Adesso siamo contenti, ma mi sembra che ci sia ancora strada da fare”.