Latina Basket, verso la nuova stagione: confermato anche Nwohuocha

Curtis Nwohuocha e la Latina Basket, un binomio destinato a proseguire anche nella stagione 2026/27, che sta per aprire i suoi battenti. Dopo le conferme di Pastore e Di Emidio, arriva ora quella del classe ’97, pronto a mettersi a disposizione di coach Paccariè in un altro campionato di Serie B Nazionale.

Pur senza cercare la ribalta, nella scorsa stagione Nwohuocha si è rivelato una presenza preziosa sotto i tabelloni, distinguendosi in particolare per l’impatto difensivo e la capacità di proteggere il ferro, qualità che ne hanno fatto uno dei riferimenti della squadra nella propria metà campo.

Se sul parquet la crescita è stata evidente, fuori dal campo Curtis ha vissuto l’emozione più grande della sua vita con la nascita della piccola Isabel. Un momento che, come racconta lui stesso, ha cambiato anche il modo di vivere il basket e il ruolo all’interno della squadra: “L’ultima stagione mi ha regalato tante soddisfazioni, ma niente è paragonabile alla nascita di Isabel – ha detto Nwohuocha ai microfoni della società. Diventare papà è un’emozione difficile da descrivere e credo che mi abbia fatto crescere tanto, prima di tutto come persona“.

“Questa serenità si è riflessa anche sul campo e nel rapporto con i compagni. Mi sento più maturo, più presente e più consapevole del ruolo che posso avere all’interno della squadra. Ogni giorno cerco di dare il massimo, sapendo che quello che faccio non è solo per me, ma anche per la mia famiglia“.