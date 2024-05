Latina Basket verso la sfida contro Umana Chiusi

Dopo il bel successo ottenuto domenica scorsa, imponendosi per la terza volta sulla Sella Cento, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara per una trasferta infrasettimanale in terra toscana. I nerazzurri sfideranno l’Umana Chiusi nella gara valevole per la settima giornata della Fase Salvezza, in programma mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 sul parquet del PalaPania.

La partita rappresenta il ritorno dopo la prestazione decisamente sottotono dell’andata, quando Latina fu sconfitta 64-91 al Palasport di Cisterna. Incentivati dagli ultimi due successi casalinghi, i giocatori della Benacquista sono desiderosi di riscattarsi e dimostrare il loro valore.

Chiusi, dal canto suo, arriva alla sfida dopo una vittoria contro la Luiss che le ha permesso di raggiungere e, al momento, superare Nardò in seconda posizione in classifica grazie al quoziente generale canestri. La squadra toscana è quindi in piena corsa per conquistare la permanenza nella seconda serie nazionale.

Le due squadre arrivano alla partita con stimoli diversi: l’ambizione di Chiusi di consolidare la propria posizione e l’orgoglio di Latina di riscattare la sconfitta dell’andata. Tuttavia, condividono l’obiettivo di offrire una buona prestazione sul campo.