Latina Basket, via libera alla tensostruttura di via Nascosa

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato all’unanimità la realizzazione della tensostruttura sportiva che la Latina Basket costruirà nell’ex area Onorati, in via Nascosa.

L’impianto, interamente finanziato dal soggetto privato, avrà una superficie di 1.588 metri quadrati, tribune per 950 spettatori, spogliatoi e servizi. L’area sarà concessa per tre anni, rinnovabili per altri due, e dovrà essere ripristinata alla scadenza della convenzione.

La struttura consentirà alla società di continuare a disputare le partite casalinghe durante i lavori al Palazzetto “Nicola Bianchini”. Il collaudo dovrà avvenire entro 18 mesi dalla firma.

A carico del proponente anche il prolungamento, per circa 120 metri, del marciapiede e della pista ciclabile su via del Lido. Queste opere resteranno stabilmente a disposizione del quartiere.

L’impianto sarà pienamente accessibile alle persone con disabilità e potrà ospitare il basket in carrozzina. La convenzione prevede inoltre alcune giornate di utilizzo gratuito riservate al Comune, ai centri diurni e alle fasce più fragili della popolazione.