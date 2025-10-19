Latina Basket, vince ancora la Benacquista: contro Casoria finisce 73-57

Vince ancora la Benacquista di coach Gramenzi, che a Cisterna centra il quinto successo su sei di questo inizio di stagione in Serie B Nazionale. Casoria superata per 73-57, ora domenica i nerazzurri a Ravenna per ridare vita alla striscia di risultati interrotta contro Chiusi.

La cronaca

Un inizio timido dei padroni di casa non fa ben sperare i supporters pontini: al Palazzetto dello Sport di viale delle Province, il Latina parte giocando due set su piedi pesanti, faticando ad incidere e ad uscire dalla propria metà campo con la palla a spicchi tra le mani.

Poi la scossa arriva all’intervallo, dove il Latina si desta e rifila colpi su colpi alla squadra avversaria, grazie agli ispiratissimi Baković e Galli (23 e 21 punti a referto).

Nel terzo quarto la prima freccia verso il definitivo sorpasso che consente agli uomini di coach Gramenzi di involarsi verso la vittoria finale. Poi il quarto li vede prendere il largo e a poco servono i due liberi partenopei realizzati da Mehmedović al volgere della gara. Un Latina dalla doppia anima tiene due punti fondamentali a casa propria e inizia ad imporsi anche in classifica, dove tiene saldo il secondo posto pari merito condiviso con Virtus Roma, Livorno e Faenza.