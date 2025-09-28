Latina Basket, vittoria di carattere contro Quarrata

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket prosegue a gonfie vele, superando la neo promossa Consorzio Leonardo Dany Quarrata 84-77. Senza il capitano Pastore, fermo per un risentimento muscolare, i nerazzurri faticano nei primi due quarti, subendo un parziale di 0-13 e trovandosi a inseguire gli ospiti. Gallo però guida la squadra nella rimonta prima dell’intervallo, riducendo lo svantaggio a un solo punto (39-40).

Dopo l’intervallo, Latina cambia marcia: le triple di Maiga e Gallo e i canestri di Bakovic costruiscono il break decisivo nel terzo quarto, chiuso con un +9 (67-58). Nell’ultimo periodo i padroni di casa gestiscono con sicurezza il vantaggio, mostrando lucidità e controllo, nonostante i tentativi di rientro della squadra ospite.

Con questa vittoria, la Benacquista conferma carattere e determinazione, conquistando altri due punti preziosi e consolidando l’avvio di stagione.