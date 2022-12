Latina Basket, vittoria importante nell’ultimo match del 2022

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket supera la Novipiù Monferrato Basket 93-86 al termine di una gara che ha visto le due formazioni darsi battaglia fino all’ultimo minuto.

La buonissima partenza dei nerazzurri non ha certo demotivato gli ospiti, che complici anche diverse ingenuità dei padroni di casa nella seconda parte di gara, sono riusciti a risalire la china, riconquistare la parità, e poi a portarsi anche in vantaggio.

La reazione latinense non si è fatta attendere. Pur continuando a commettere alcuni errori, e non potendo contare sul contributo di Fall, uscito a due minuti dall’intervallo lungo per un risentimento muscolare, la Benacquista è stata brava nel riagguantare la parità, seguita dal nuovo sorpasso e dalla gestione finale, che è culminato con un prezioso successo nei confronti del team piemontese.

Sugli scudi Mike Lewis II con 21 punti, 6 rimbalzi e 7 assist con 26 di valutazione, Alexander Cicchetti che ha firmato 20 punti, catturato 5 rimbalzi e distribuito 4 assist con 22 di valutazione. In doppia cifra anche Rodriguez con 14 punti e 3 assist, e Alipiev con 10 e 5 rimbalzi.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20:30 al Allianz-Cloud PalaLido, dove i nerazzurri affronteranno Urania Milano in occasione della quindicesima giornata del Campionato.