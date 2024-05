Latina Basket, vittoria tutto cuore contro Cento

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista con grande merito la vittoria sulla Sella Cento al termine di un tempo supplementare con il risultato di 84-81.

Una gara che i nerazzurri hanno affrontato in condizione di grande emergenza, vista l’indisponibilità di 5 giocatori (Mayfield, Romeo, Mladenov, Zangheri e Viglianisi) e l’espulsione di Capitan Parrillo a metà gara, ma con assoluta determinazione e mandando in scena una performance di grande energia.

Un approccio al match di forte impatto, una buona gestione del vantaggio, una lucidità fondamentale nella parte finale, nonostante la stanchezza dovuta alle rotazioni ridotte, una grinta ammirevole nel continuare a lottare anche nei cinque minuti di overtime. La soddisfazione di aver conquistato un successo indiscutibilmente meritato.

Miglior realizzatore della Benacquista Alexander Cicchetti con 25 punti personali, 8 rimbalzi e 30 di valutazione, determinante la sua tripla a 17″ dalla fine del supplementare. Importante prestazione anche di Ivan Alipiev, oggi in veste di perfetto assist man distribuendone ben 12 ai suoi compagni, oltre ad aver realizzato 16 punti e catturato 9 rimbalzi, con 31 di valutazione. Da sottolineare l’89% nel tiro da 2 punti di Jacopo Borra (8/9) che ha firmato 16 punti. Sotto le plance la grinta di Samuele Moretti è stata indiscutibile: 17 rimbalzi catturati e 10 punti realizzati. In doppia cifra anche il giovane Felix Amo, che è rimasto sul parquet per 41 minuti, mettendo a segno 10 punti.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 al PalaPania, dove i nerazzurri, sfideranno a domicilio l’Umana Chiusi in occasione della settima giornata della Fase Salvezza.