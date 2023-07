Latina, bassa pressione dell’acqua in molte zone della città: disagi

Ancora enormi disagi in tante zone della città di Latina oltre ai comuni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina dove si registrano fenomeni di bassa pressione dovuti alla prolungata interruzione idrica di questa notte. Il flusso sarebbe dovuto tornare normale alle 2 di notte, ma non è ancora così. La normalità non è ancora rientrata, con tantissimi disagi per la cittadinanza soprattutto in virtù del caldo che sta attanagliando la provincia. Senza dimenticare gli esercizi commerciali rimasti all’asciutto per lungo tempo.