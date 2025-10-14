Latina, bastonate ad un 14enne che finisce in ospedale

Un episodio di violenza ha sconvolto la serata di domenica a Foce Verde, sul litorale pontino dove un ragazzo di appena 14 anni è stato vittima di un’aggressione violenta da parte di un gruppo di sconosciuti decisi a impossessarsi della sua microcar parcheggiata nei pressi di piazzale dei Navigatori.

Secondo la ricostruzione degli eventi, il giovane si era avvicinato al mezzo quando ha notato alcuni uomini che stavano armeggiando con la microcar, presumibilmente con l’intento di rubarla. Una volta intervenuto per chiedere spiegazioni, è stato affrontato con aggressività: uno degli assalitori, armato di un oggetto contundente – forse un bastone – lo ha colpito alla testa, costringendolo a cedere. Nel frattempo, altri complici hanno avviato il veicolo per fuggire in tutta fretta.

Le forze dell’ordine, allertate al numero 112, sono giunte tempestivamente sul posto insieme ai soccorsi sanitari. Il ragazzo è stato medicato per la ferita alla testa e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti per ulteriori cure. Prima del ricovero, gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza, fondamentale per identificare gli aggressori.

Durante la notte, la microcar è stata ritrovata in un’area di sosta sul lungomare e posta sotto sequestro per le analisi scientifiche. Le dinamiche del caso restano aperte: gli investigatori indagano per capire se il veicolo sia stato abbandonato per timore delle conseguenze o se il vero obiettivo fosse un altro.