Latina, becca i ladri a rubare nel furgone e viene massacrato di botte

Si era fermato nel parcheggio di via Casilina sud, ad una manciata di metri dal Lido di Latina, per rifiatare dopo un lavoro, quando si è accorto che tre sconosciuti si sono avvicinati al suo furgone per rubare decespugliatori, tagliaerba e attrezzi da giardinaggio.

Ha provato con tutte le sue forze a evitare che i tre malviventi portassero a segno il furto, ma è stato picchiato a sangue. Un’aggressione brutale con la vittima, un 22enne di Latina, che è stato addirittura trascinato lungo l’asfalto prima che i malviventi guadagnassero la fuga a bordo di un furgone.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportato poi al Goretti il giovane. A indagare su quanto accaduto toccherà ai carabinieri, i militari hanno raccolto una descrizione dettagliata dei tre ladri e del veicolo usato per la fuga.