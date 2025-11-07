Aveva pensato di fare il “furbo” portando in carcere un telefono cellulare, ma quella trovata gli è costata cara. Un uomo di 57 anni di Latina Scalo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della locale Stazione in esecuzione di un ordine di espiazione pena emesso dal Tribunale di Latina.

L’uomo dovrà scontare tre mesi e dieci giorni di detenzione domiciliare per il reato di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. I fatti risalgono al 2021, quando – durante un periodo di custodia cautelare nella casa circondariale di Latina – era stato sorpreso con un cellulare all’interno della cella.

Stavolta il telefono non gli servirà: dopo le formalità di rito, il 57enne è stato accompagnato nella sua abitazione, dove sconterà la pena sotto il controllo dei Carabinieri.