Latina, beffa nel finale: al Francioni passa il Potenza con un rigore al 92’

Giornata amara per il Latina, che incassa una sconfitta pesante più nel modo che nella sostanza. Contro il Potenza finisce 0-1, deciso da un episodio nel recupero che spegne le speranze dei nerazzurri dopo una gara combattuta, equilibrata e a lungo bloccata.

La squadra di Volpe arrivava alla sfida con l’urgenza di dare una scossa a una classifica diventata improvvisamente scomoda. Le ultime settimane avevano portato più segnali incoraggianti che punti veri, ma la prestazione di Benevento aveva lasciato intravedere una squadra ritrovata per compattezza e spirito. Anche contro i lucani l’atteggiamento è stato quello giusto, soprattutto nel primo tempo, quando il Latina ha provato a prendere in mano il gioco costringendo gli ospiti a difendersi bassi.

Le occasioni migliori sono capitate proprio ai padroni di casa: Parigi sfiora il vantaggio di testa, Tomaselli impegna Cucchietti con un tiro dalla distanza, Fasan manca di poco il tap-in su un’iniziativa ben costruita. Il Potenza, invece, sceglie un copione prudente, aspettando e ripartendo quando possibile, senza però creare veri pericoli prima dell’intervallo. Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione di una partita ancora tutta da scrivere.

Nella ripresa il ritmo si abbassa e le occasioni diventano più rare. Il Latina continua a provarci, ma fatica a trovare varchi in una difesa ospite ordinata. Il Potenza cresce col passare dei minuti e inizia a farsi vedere con maggiore continuità dalle parti di Mastrantonio, che si fa trovare pronto in almeno un paio di uscite decisive.

Quando il pareggio sembra ormai il risultato più logico, arriva l’episodio che cambia la partita: in pieno recupero l’arbitro assegna un rigore agli ospiti per una trattenuta in area. Dal dischetto Castorani non sbaglia e firma lo 0-1 che gela il Francioni. Nel finale nervosissimo arrivano anche le espulsioni di Volpe per proteste e di Hergheligiu, a testimonianza della tensione accumulata.

Per il Latina è una sconfitta che pesa, soprattutto perché maturata dopo una gara giocata con equilibrio e generosità, ma decisa da un singolo episodio. La classifica resta ferma e ora lo sguardo si sposta alla prossima trasferta di Giugliano, dove servirà trasformare le buone prestazioni in punti concreti. Il Potenza, invece, porta a casa tre punti preziosi che rafforzano il suo cammino in zona playoff, dimostrando ancora una volta cinismo nei momenti chiave della partita.