Latina bello e propositivo, Riccardi stende l’Atalanta

Al Francioni il Latina si regala una vittoria preziosa contro l’Atalanta U23, una delle formazioni più attrezzate e giovani del girone, grazie alla rete di Riccardi. I nerazzurri vincono e convincono all’esordio in campionato, spinti dall’entusiasmo del pubblico, numeroso per la prima del Latina. Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Gubbio, la squadra di Bruno conferma solidità e compattezza iniziando il campionato con una vittoria.

La cronaca

La gara parte con ritmi alti: al 7’ Ciko sfiora il vantaggio di testa per la squadra di casa. Al 20’ è De Nipoti a provarci per gli ospiti senza successo. Il Latina spreca una palla gol clamorosa al 25′: Quieto ruba palla al limite, calcia e trova la deviazione, sulla ribattuta Ekuban spara fuori da ottima posizione. Prima dell’intervallo, altra chance importante, al 34′ infatti un errore difensivo degli ospiti regala un’occasione d’oro ad Ekuban che, che solo davanti a Pardel spreca clamorosamente il vantaggio del Latina.

La svolta arriva nella ripresa: al 56’ l’Atalanta colpisce un palo con Cissè, ma due minuti più tardi i padroni di casa trovano il gol vittoria con Ricciardi, lesto a ribadire in rete una corta respinta della difesa. Il Latina sigla il raddoppio al 64’ Marenco che è bravo a sfruttare una respinta in area, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco dopo la revisione del var. Stessa situazione per gli ospiti quando al 79’ Leonardo dopo una ribattuta sigla il pareggio ospite ma sempre per fuorigioco il gol viene annullato. Nel finale ci provano gli ospiti ma il Latina è bravo a controllare e portare a casa tre punti importanti.

Una gara che fa ben sperare quella del Latina di Bruno, che già imprime la sua identità alla squadra e raccoglie i frutti del lavoro estivo. Il ds Condò resta attivo sul mercato, alla ricerca di un centravanti di peso che possa completare il reparto offensivo e di un quinto in grado di dare respiro agli esterni. Operazioni da chiudere entro il 1° settembre, mentre prende corpo anche l’uscita di Petermann, vicino al Perugia e venerdì sera presente già al Curi per la sfida degli umbri contro il Guidonia.

Intanto il Latina si gode un avvio di stagione positivo, con la speranza che questi siano solo i primi di tanti successi in un campionato che dovrà rappresentare il riscatto dopo l’ultima annata. La prossima sfida, contro il Trapani, sarà già un banco di prova importante: i siciliani, nonostante la penalizzazione, hanno allestito una rosa ambiziosa e puntano ad essere protagonisti. Questo Latina però da l’impressione di poter scalare montagne importanti sempre tenendo un profilo basso e tenendo come obiettivo principale la salvezza.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 1 – 0 Atalanta U23

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Porro (60’ Vona) , Calabrese, Ekuban (49’ Gagliano), Ciko, Marenco, De Ciancio, Parodi, Pannitteri (91’ Scravaglieri), Quieto (49’ Riccardi). ALL: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Ciciretti, Pace, Catasus, Dudu, Di Giovannantonio, Fasano, Farneti, Regonesi, De Marchi.

Atalanta U23: Pardel, Panada, Pounga, Cisse (67’ Camara), Guerini, Obric, Ghislandi (80’ Bergonzi=, Navarro, Idele (75’ Simonetto), De Nipoti (67’ Cortinovis), Vavassori (75’ Lonardo). ALL: Bocchetti. A disp: Torriani, Sassi, Berto, Comi, Manzoni, Riccio, Tornaghi, Colombo, Levak, Del Lungo.

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli.

Assistenti: Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Angelo Mazza di Reggio Calabria.

IV Uomo: Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

FVS: Giulia Tempestilli di Roma 2.

Marcatori: 58’ Riccardi (L)

Ammoniti: 83’ De Ciancio (L), 95’ Calabrese (L)

Angoli: Latina Calcio 1932 2 – 2 Atalanta U23

Recuperi: 2’ pt / 10’ st

Note: 2204 spettatori di cui 4 ospiti e 973 abbonati.