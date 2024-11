Latina Bene Comune: “Servono politiche concrete contro la violenza di genere”

In occasione del 25 novembre, Elettra Ortu La Barbera, segretaria di Latina Bene Comune, ha denunciato la mancanza di politiche incisive contro la violenza di genere. “Il patriarcato è una realtà viva, e le donne continuano a pagare il prezzo più alto in termini di lavoro, sicurezza e diritti,” ha dichiarato, criticando il governo centrale per i ritardi nell’educazione sessuo-affettiva e l’amministrazione locale per scelte come l’aumento delle rette di asili nido e mense.

La mozione “Latina città delle donne”, approvata un anno fa, prevedeva progetti di sensibilizzazione e l’istituzione di una consigliera di fiducia, ma “ad oggi non ci sono risultati concreti”. Ortu La Barbera ha sottolineato l’urgenza di interventi strutturali e programmi educativi per prevenire la violenza, che colpisce sempre più giovani, spesso in ambito domestico. “Non bastano iniziative simboliche: serve un impegno costante tutto l’anno”.