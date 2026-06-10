Latina Bene Comune sulla scena nazionale: adesione a “Progetto Civico Italia”

Svolta politica per Latina Bene Comune. Il movimento guidato dalla segretaria Elettra Ortu La Barbera e dal presidente (nonché ex sindaco) Damiano Coletta ha annunciato ufficialmente l’adesione, a livello nazionale, a Progetto Civico Italia.

Si tratta del nuovo partito in via di costituzione promosso da Alessandro Onorato, attuale assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, che punta a mettere in rete le più significative esperienze civiche del Paese.

Per Lbc questo passo rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato oltre dieci anni fa sul territorio pontino.

“Crediamo che il civismo rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per ricostruire il rapporto tra cittadini e politica” – hanno dichiarato congiuntamente Ortu La Barbera e Coletta. “Mettere in connessione le esperienze nate nei territori significa valorizzare competenze, pratiche amministrative e modelli di partecipazione che sanno dare risposte concrete alle comunità”.

L’adesione si fonda su una forte condivisione di valori e su un programma concreto che rimette al centro il cittadino. Tra i temi imprescindibili condivisi dai due movimenti troviamo:

Sanità e Istruzione: Difesa e valorizzazione della Scuola e del Servizio Sanitario Nazionale.

Sostenibilità e Sviluppo: Attenzione all’ambiente, alla sicurezza e alla crescita economica.

Diritti sociali: Contrasto alle disuguaglianze, con un focus prioritario su quelle di genere.

I vertici del movimento ci tengono a rassicurare la base locale: l’ingresso nella rete nazionale non comporterà alcuno stravolgimento sul piano locale.

Latina Bene Comune manterrà intatti:

Il proprio nome e la propria storia.

L’autonomia politica sul territorio.

La piena capacità di scelta nelle dinamiche amministrative comunali.

L’obiettivo dichiarato è invece quello di portare l’esperienza maturata a Latina all’interno dell’area progressista del Paese, dimostrando che il civismo può essere un valore aggiunto su scala nazionale.