Latina, bimba morsa da un cane in negozio

Una bimba di 2 anni è stata morsa da un cane da Latina. Per cause ancora da accertare, il cane di taglia media e razza meticcia, ha aggredito la bambina in un esercizio commerciale a pochi passi dal centro mentre era con i suoi genitori.

Prontamente soccorsa, la bambina è stata trasportata in ambulanza in ospedale a Latina per le medicazioni del caso. I risulta regolarmente iscritto all’anagrafe canina, di proprietà di una cittadina polacca classe 66.