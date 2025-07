Latina, blitz nei B&B e nei locali: tre denunce e un’attività chiusa

Piscine non a norma, lavoratori in nero, impianti senza estintori, pozzi artesiani mai analizzati e comunicazioni mai inviate alle autorità. È quanto emerso dai controlli straordinari effettuati nella giornata di venerdì in diverse strutture ricettive e locali del capoluogo, tra borgate e litorale.

I blitz sono scattati in collaborazione tra i Carabinieri di Borgo Sabotino, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), il Nucleo Ispettorato del Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro. Una task force che ha passato al setaccio bed & breakfast, stabilimenti balneari, case vacanze e bar.

Il risultato: tre denunce, sanzioni per oltre 13mila euro tra ammende e verbali amministrativi, e una sospensione immediata di un’attività imprenditoriale.

Tra i casi più gravi, quello di un bed & breakfast a Borgo Santa Maria: il titolare, 58 anni, è stato sanzionato per la presenza di una piscina alimentata da un pozzo artesiano, le cui acque non sono mai state analizzate. Inoltre, avrebbe ospitato più camere di quelle dichiarate nella SCIA depositata al Comune di Latina.

Su un lido della costa, invece, i controlli hanno fatto emergere l’assenza della relazione sul microclima caldo-severo e alcune irregolarità documentali, tra cui la mancata segnalazione sull’eventuale impiego di minori. Mancavano anche gli estintori previsti nel piano di evacuazione. Identificati 8 lavoratori, tutti regolarmente assunti. Il titolare, un 42enne, è stato deferito in stato di libertà.

Non è andata meglio a una casa vacanze gestita da un 47enne straniero: la struttura operava senza alcuna segnalazione di inizio attività e senza aver comunicato l’identità degli ospiti alla Questura. Anche in questo caso, il rifornimento idrico avveniva tramite un pozzo mai sottoposto a controlli chimici.

Infine, in un bar della zona, è scattato il provvedimento più duro: l’attività è stata sospesa per la presenza di un lavoratore in nero su due. La titolare, 41 anni, è stata anche denunciata per mancanza di sorveglianza sanitaria e formazione insufficiente in materia di sicurezza sul lavoro.