Latina, bocce: il Nuovo Grifone riabbraccia la Serie A2

Sarà di nuovo Serie A2 per la SBT Engineering Nuovo Grifone, che ha acquisito il titolo dal Montegridolfo. L’ufficialità è arrivata pochi giorni prima della presentazione di squadra e società, ad un mese dall’inizio del campionato.

Location, quella del bocciodromo di via Borreti a Borgo Sabotino, rimessa a nuovo con il il rifacimento delle due corsie di gara. Dal presidente regionale FIB Flavio Stani, al nuovo delegato provinciale FIB Pompeo Porcelli, al presidente provinciale OPES Daniele Valerio, presenti tutti i vertici federali territoriali, insieme agli imprenditori nonché partner commerciali Giampiero Di Pofi e Luca Scuccato.

“Il Lazio – spiega Flavio Stani Presidente regionale FIB – si può vantare di avere due società dalla Serie A alla Serie B, un motivo di vanto per la Federazione, il movimento è in grossa crescita, coinvolge sempre più atleti di ogni età a partire dai giovanissimi e passiamo durante l’anno dai bocciodromi al beach bocce”.

Il delegato provinciale FIB Pompeo Porcelli:

“Il Nuovo Grifone sarà traino per tutto il movimento bocciofilo sul territorio, dove la Serie A2 è un patrimonio da conservare. Il gioco delle bocce si conferma inclusivo, ripartiranno i progetti affinché vengano di nuovo coinvolti atleti diversamenti abili”.

La Federazione Italiana Bocce ha diviso il campionato in due gironi da dieci squadre. Una diminuzione della rosa rispetti ai quattro gironi da otto della passata stagione, complice l’introduzione della categoria di Serie B, cui diversi club hanno voluto partecipare.

Si prevedono gare di livello ancora più elevato, e in vista delle prossime sfide, il Nuovo Grifone ha allestito una rosa esclusivamente di atleti laziali affidandola all’allenatore Sergio Iannini, pronto a partire:

Il capitano Marco Stampiglia:

“Il nostro obiettivo è di costituire un forte gruppo e poi una squadra. Con giocatori più vicini, abbiamo la possibilità di allenarci insieme almeno una volta a settimana e creare quell’aggregazione necessaria per raggiungere i risultati”. Il team è composto dal presidente Antonelli Testi, Pompeo Porcelli, le coppie di fratelli Marco e Luca Stampiglia, Mattia ed Elia Di Bernardo Gagliardi, Massimiliano Angelucci, Massimiliano Lattao, Giancarlo De Iulis. Dello staff fa parte anche il blasonato tecnico Riccardo Odorico, un passato da campione del Mondo, e dirigenti accompagnatori Gaetano Molinari e Gino Canestrari.

Gli avversari del Nuovo Grifone sono il Sassari, il Città di Nola, Città di Cicciano, Santa Chiara Ledelizie, Enrico Millo (Salerno), Sant’Alfredo-Santa Lucia (Sarno), La Catanzarese, Città di Acri e l’NDCA di Capitino Isola del Liri.