Latina, Bocce: le migliori atlete in pista per il 1° Trofeo Lady SBT

Domenica 7 maggio, dalle ore 9:00, le migliori atleti d’Italia e non solo, si sfideranno nel I Trofeo Lady SBT, al bocciodromo di via Borretti a Borgo Sabotino, nel comune di Latina.

E’ una gara nazionale della Federazione Italiana Bocce, Major Femminile, la competizione di prestigio del movimento bocciofilo in cui saranno protagoniste le atlete più forti nella disciplina delle bocce, ai vertici del movimento nazionale e mondiale.

Diversi nomi di spessore, da Laura Picchio ed Elisa Luccarini, vice campionessa del mondo. Evento organizzato dall’SBT Engineering Nuovo Grifone, in cui le giocatrici si sfideranno in partite individuali. Le premiazioni si terranno nel primo pomeriggio. Sul podio dalla quarta alla prima classificata. Trattandosi di una competizione federale, i risultati ottenuti andranno ad alimentare il ranking nazionale, oltre ai premi speciali per le giocatrici.

“Una grande giornata per il nostro movimento – commenta il delegato provinciale Federbocce Pompeo Porcelli –, che conferma come il nostro territorio raccoglie sempre più appassionati di questa disciplina e come cresca la partecipazione delle donne”. Il I Trofeo Lady SBT, che si svolge sulle corsie di gara del Nuovo Grifone, coincide con il recupero di campionato del Campionato Nazionale di Serie A2, specialità Raffa.

Il Nuovo Grifone è atteso dal match con il Santa Chiara Le Delizie, secondo in classifica insieme a Città di Acri e Catanzarese. Lo scorso sabato il team del tecnico Sergio Vannini è tornato finalmente alla vittoria. Un 6-2 perentorio contro i salernitani dell’Enrico Millo, diretto avversario nella lotta per non retrocedere. Tre punti essenziali per i pontini, che tornano così prepotentemente in corsa per la salvezza, diretta o attraverso i play out.