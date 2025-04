Latina, boom di carte d’identità elettroniche: 477 rilasci in un weekend. Nuove date in arrivo

Successo per l’open day dedicato al rilascio delle carte d’identità elettroniche a Latina. Nel weekend del 5 e 6 aprile, gli uffici del Servizio Anagrafe del Comune hanno emesso ben 477 documenti: 202 presso la sede di Corso della Repubblica, 151 a Borgo Sabotino e 124 a Latina Scalo.

“Tantissimi cittadini hanno approfittato dell’open day per rinnovare il documento senza prenotazione – ha dichiarato l’assessore al Servizio demografico, Francesca Tesone – La scelta del primo weekend di aprile non è stata casuale, ma pensata in vista delle partenze per i ponti di primavera e per facilitare chi ha bisogno di documenti validi per viaggiare”.

Visto il riscontro positivo, l’iniziativa sarà replicata anche in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, per offrire un’ulteriore opportunità di accesso rapido al servizio.

Durante l’open day, inoltre, presso l’ufficio Anagrafe di Corso della Repubblica è stato attivato anche uno sportello di facilitazione digitale. Qui circa 80 cittadini sono stati supportati con servizi come l’attivazione della carta d’identità elettronica e la prenotazione di appuntamenti.

“Questi open day – ha concluso l’assessore Tesone – sono strumenti fondamentali per rendere i servizi digitali davvero alla portata di tutti. La carta d’identità elettronica è ormai un documento essenziale per molte attività quotidiane e il nostro obiettivo è continuare a renderla sempre più accessibile”.