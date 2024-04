Latina, bagno di folla per lo Street Food Internazionale

La manifestazione Regioni d’Europa dei Mercati Internazionali organizzata da Fiva Confcommercio ha registrato un vero e proprio “assalto” di visitatori al suo primo giorno di apertura.

La quinta tappa del tour nazionale ha superato le aspettative, con tanti stand che hanno offerto eccellenze di cibo di strada e artigianato di qualità fino a tarda sera. La cornice tra Piazza del Quadrato e Viale Italia ha accolto la manifestazione, che proseguirà fino alla tarda sera di domenica 14 aprile. La delegazione spagnola ha ottenuto grande successo, con la paella di marisco che ha ricevuto i complimenti da tutti.

Anche altre delegazioni hanno promesso di lasciare un segno indelebile nei cuori dei latinensi con i loro prodotti. Il presidente Fiva Latina, Roberto Delle Fontane, ha ringraziato l’Amministrazione e i cittadini per il sostegno e ha espresso gratitudine al presidente nazionale di Fiva, Giacomo Errico, per aver creduto nella tappa di Latina.

L’evento, ad ingresso gratuito e orario continuato, si concluderà nella tarda serata di domenica 14 aprile. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’artigianato e del cibo di strada, che potrebbe registrare un sold out domenica sera.