Un giovane di nazionalità cubana, specialista in furti con destrezza, è stato arrestato ieri mattina a Latina dopo un inseguimento nel centro della città. Il ladro aveva rubato una borsa alla titolare dello storico bar Aldacchio ed era inseguito da alcuni commercianti. I carabinieri della sezione radiomobile lo hanno intercettato e bloccato in piazza del Popolo. Il giovane comparirà davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.