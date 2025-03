Latina, Boscaglia: “Dobbiamo ripartire da qui. Oggi tanto carattere”

Il Latina conquista tre punti fondamentali in un match ricco di emozioni contro la Juventus Next Gen, imponendosi per 3-2 dopo una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. Al termine della gara, il tecnico dei nerazzurri, Roberto Boscaglia, ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando il carattere e la determinazione mostrati nel ribaltare il risultato.

Il Latina era riuscito a portarsi in vantaggio nel primo tempo grazie a una prestazione convincente, ma nella ripresa ha vissuto un momento di difficoltà. “Siamo passati in vantaggio nel primo tempo giocando un’ottima gara, poi nella ripresa abbiamo avuto un momento di difficoltà. In pochi minuti abbiamo subito il pari su un errore da calcio d’angolo e poi il gol del sorpasso. Ma la squadra ha reagito con carattere: abbiamo continuato ad attaccare, creando diverse occasioni fino a trovare il pareggio e poi la rete della vittoria, con pieno merito.”

Con tre partite giocate nell’arco di una settimana, il turnover si è rivelato necessario. Boscaglia ha elogiato l’impegno di tutti i suoi giocatori: “Abbiamo affrontato tre partite in una settimana e qualche cambio era necessario, ma chi è sceso in campo dall’inizio e chi è entrato a gara in corso ha dato un contributo fondamentale per conquistare questi tre punti.” Il tecnico ha anche evidenziato il lavoro svolto sulle fasce, sfruttando con efficacia sia le situazioni di uno contro uno che quelle di due contro uno: “La Juventus Next Gen si è abbassata molto e siamo stati bravi a sfruttare le corsie, lavorando bene sia nell’uno contro uno che nel due contro uno.”

Nel finale, il Latina ha dovuto gestire alcune difficoltà in fase difensiva, ma la squadra ha saputo resistere con determinazione: “Nel finale abbiamo dovuto gestire qualche difficoltà nel reparto difensivo, ma i ragazzi hanno messo in campo cuore e determinazione. Questo era l’atteggiamento che volevo e che ci ha permesso di ottenere una vittoria importantissima.”

Ora il Latina guarda avanti con fiducia, consapevole di poter affrontare le prossime sfide con lo stesso spirito combattivo mostrato contro la Juventus Next Gen. “Ora dobbiamo ripartire da qui, affrontando le prossime partite con lo stesso spirito visto oggi,” ha concluso Boscaglia, fissando l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e la voglia di vincere.