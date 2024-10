Latina, Boscaglia dopo la sconfitta:”Abbiamo bisogno di lavorare”

“Sapevamo che oggi era una gara difficile, da affrontare con lo stesso piglio di Catania”, con queste parole ha esordito Roberto Boscaglia al termine del match col Monopoli andato in scena al Francioni. Ci si aspettava sicuramente di più da parte dei pontini, soprattutto dopo la splendida vittoria ottenuta domenica scorsa di fronte ai 16mila del Massimino. “Forse ci siamo fatti prendere dalla mano dal fatto di dover incidere subito, di fronte al nostro pubblico. Abbiamo iniziato non benissimo, poi dopo il gol subito la squadra si è ripresa, ha cercato di giocare però purtroppo oggi avevamo pochi argomenti. Sotto l’aspetto dell’impegno non posso dire nulla ai ragazzi, sono stati fantastici”.

Sul Monopoli e su cosa e mancato oggi:

“Loro in questo momento sono più squadra di noi, questo è evidente, però c’è da lavorare su tante cose e quindi vedremo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, per quel poco che c’è. Fortunatamente si gioca subito, quindi guardiamo avanti e dobbiamo accantonare subito questa partita. Non è la condizione fisica che manca, oggi è mancata l’aggressività. Manca questo fondamentale e su questo dobbiamo intervenire, ma ci vuole tempo. Oggi abbiamo incontrato una squadra che fa del suo gioco proprio l’aggressività, è difficile quando giochi sempre rincorrendo”.

Sul prossimo match con la Juventus Next Gen:

“E’ chiaro che dal punto di vista mentale sia un bene tornare subito in campo, però noi abbiamo bisogno di lavorare e da quando sono arrivato non abbiamo fatto tanto. Abbiamo fatto il necessario anche perché dal punto di vista mentale non puoi stressare troppo i giocatori. I dettami tattici li dai sottoforma di spiegazione ma è dura, dura per me e dura per tutti”

Gli ingressi diBocic e Riccardi: “Lo spazio ci sarà per tutti quanti, abbiamo una rosa importate. Ci saranno tante partite e abbiamo anche degli squalificati. Riccardi e Di Livio sono giocatori importanti, così come tutti gli altri, e sono sicuro di faranno trovare pronti così come tutti gli altri. Oggi volevamo dare continuità alla partita di Catania, ora con la Juve sicuramente cambieremo qualcosa. Sono arrivato adesso, ci sarà spazio e tempo per tutti”.