Latina, Boscaglia post Sorrento: “Ai punti avremmo meritato, vogliamo raggiungere l’obiettivo”

Ha commentato così nell’immediato dopo gara di Sorrento-Latina, partita giocata sul neutro di Potenza e terminata in pareggio, per 1-1. A rispondere al grande goal di Guadagni, seppur va messo in conto un grave errore dell’esordiente estremo difensore Basti, ci ha pensato Matteo Saccani, firmando il suo primo goal stagionale e regalando alla squadra di Roberto Boscaglia un punto prezioso verso la salvezza. Una salvezza, quella che sarebbe al 99% arrivata se i nerazzurri avessero riportato a Latina con loro dalla Basilicata, il risultato pieno.

“Abbiamo fatto un primo tempo molto ordinato, abbastanza tranquillo. Abbiamo sofferto pochissimo, c’è mancato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo su una nostra palla gol abbiamo subito un grande gol in ripartenza, da li ci siamo svegliati e abbiamo creato molto, fino alla rete del pareggio. Loro hanno lavorato solamente in ripartenza, e noi abbiamo creato due occasioni di cui uno assolutamente importante, dove Saccani ha messo in mezzo senza trovare nessuno. Ci prendiamo questo punto, era importante continuare questa striscia positiva, le partite sono sempre di meno, dobbiamo arrivare all’obiettivo.”

Sul futuro della stagione: “Dobbiamo finire crescendo la stagione, essendo una squadra che ha trovato equilibrio, nonostante qualche defaillance e qualche momento di appannamento che molte volte paghiamo caro. Abbiamo partite molto difficili ma possiamo fare bene, a partire dalla trasferta di Crotone. Dovremo finire bene per levarci dalle spalle questa situazione, specialmente quella che è successa nel nostro girone. Dobbiamo finire la stagione nel miglior modo possibile.”