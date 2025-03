Latina, Boscaglia suona la carica: “Vita o morte, con la Juventus bisogna vincere”

“Dovremo vincere la partita prima, negli spogliatoi. Con l’atteggiamento, con la cattiveria. Domani per ambo le squadre sarà vita o morte. Abbiamo molto più bisogno dei tre punti di loro, dovremo metterci gli attributi.”

Così l’allenatore del Latina Calcio 1932, Roberto Boscaglia, ha presentato la sfida di Serie C Now tra nerazzurri e Juventus Next Gen, valida per la 32esima giornata del Girone C.

“A Monopoli abbiamo commesso degli errori da accantonare, il pensiero va alla sfida di domani. Sarà la sfida più importante dell’anno, e che lo sappiano tutti quanti, dovremo giocare col coltello tra i denti. Le nostre motivazioni devono decuplicare le loro, dovremo essere superiori alla Juventus in tutto: i ragazzi sanno che mi aspetto ciò da loro”.

Una partita che, come annunciato dal tecnico siciliano, si profila come un ultimo passo. Vita, dirsi più tranquilli, quasi al sicuro. Morte, venire inesorabilmente risucchiati nel tifone della lotta salvezza.

I PRECEDENTI

Una sfida ancora nuovissima, quella illuminerà lo scenario pomeridiano del ‘Francioni’: l’unico precedente è quello dell’andata, dove tra bianconeri e nerazzurri, andò in scena uno scialbo 0-0, quando la Juventus occupava l’ultima posizione del Girone C, alle spalle del solo Taranto.