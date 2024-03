Latina, botta e risposta Di Cocco – Bellini sulla ciclabile definanziata

Latina si trova al centro di una controversia dopo la perdita del finanziamento ministeriale per la realizzazione della pista ciclabile L1, un progetto destinato a collegare le autolinee della città all’ospedale Santa Maria Goretti e alle facoltà universitarie di Medicina e Ingegneria.

La notizia ha scatenato la richiesta di una seduta della commissione Trasporti, Turismo e Marina da parte del capogruppo di Lbc, Dario Bellini, che ha espresso preoccupazione per l’inefficienza dell’amministrazione comunale nel gestire la situazione.

Il finanziamento, di oltre 350 mila euro, è stato revocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lasciando molti a interrogarsi sulle cause di questa decisione.

Bellini ha dichiarato: “Un progetto sul quale l’assessore Gianluca Di Cocco aveva dichiarato di aver evitato il definanziamento. Che invece, puntualmente, è arrivato.”

Una delle principali criticità del progetto riguarda il tracciato della pista ciclabile, che attraversa un tratto di marciapiede di proprietà privata. Questo errore, emerso già in passato, non è stato risolto dall’amministrazione comunale, nonostante siano trascorsi 10 mesi dall’avvio del commissariamento del Comune.

Di Cocco ha risposto: “Il progetto, è uno dei due, assieme a quello che collega Piazza Dante a Piazza Buozzi (L2) finanziato da fondi extra bilancio comunale.

In sede di verifica della progettualità ad inizio consigliatura ci siamo resi conto (perché noi controlliamo) che il collegamento che aveva come tragitto Via Romagnoli, Goretti, nasceva con delle fortissime criticità e difformità, non solo quella menzionata dall’ex assessore alle piste ciclabili appunto Dario Bellini, vale a dire gli 80 metri di percorso su un marciapiede che non è pubblico, ma è di proprietà di un condominio, quindi privata’.”

La situazione ha generato polemiche e richieste di chiarezza da parte dell’opposizione, mentre l’amministrazione comunale si impegna a trovare soluzioni per superare gli ostacoli e garantire la realizzazione dei progetti di mobilità sostenibile nella città.