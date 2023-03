Botte e insulti alla compagna, anche dopo l’arrivo dei poliziotti. E’ quanto accaduto a Latina, dove un uomo di 34 anni è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza domestica. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, la volante di polizia intervenuta dopo una chiamata per liti domestiche, si è trovata a far fronte anche alla violenza del compagno della donna che è poi stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.