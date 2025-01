Latina, botte e minacce a compagna e figlia: allontanato un 72enne

Un 72enne di Latina è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della compagna e della figlia, poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e di omessa custodia di armi regolarmente detenute.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Latina hanno consentito di accertare e documentare le condotte vessatorie dell’uomo. “Tu devi stare zitta o ti ammazzo… ti faccio sparire a te e tua figlia…“, queste solamente alcune delle minacce che l’uomo rivolgeva alla donna. Minacce che spesso si trasformavano in vere e proprie aggressioni fisiche, con tanto di lanci di oggetti.

Le parti offese, in ragione del clima di terrore venutosi a creare, erano state costrette ad allontanarsi da casa ed andare a vivere in un B&B. Oltre alla misura cautelare sono state avviate le procedure finalizzate alla emissione di un provvedimento di divieto di detenzione armi; nel corso delle indagini era già stata ritirata la pistola regolarmente detenuta dall’indagato che nella circostanza era stato deferito all’A.G. anche per il reato di omessa custodia.