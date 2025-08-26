Latina, botte e minacce ad un coetaneo: nei guai un 13enne del capoluogo

La delinquenza giovanile continua ad imperversare nelle strade di Latina. Stavolta protagonista è un 13enne che – assieme ad un altro ragazzo – ha malmenato un suo coetaneo lasciandolo a terra con contusioni multiple e, come se non bastasse, ha poi continuato a minacciarlo nei giorni seguenti, dopo che i fatti erano già stati resi noti alla Polizia.

A seguito della querela presentata dai familiari della vittima, l’aggressore è stato denunciato alla Procura dei Minori di Roma per lesioni e minacce e, il Questore di Latina, ha emesso un avviso orale, provvedimento di natura preventiva che mira a scoraggiare ulteriori comportamenti illeciti e a tutelare la sicurezza dei giovani.