Latina, braccati dai carabinieri dopo il furto del suv: fuggono a piedi

I Carabinieri della Compagnia di Latina hanno fermato un tentativo di furto d’auto nella zona del litorale di Latina, dando inizio a un prolungato inseguimento che si è concluso al confine con Nettuno. I ladri, a bordo di una Kia Sportage appena rubata, hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi nei campi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il SUV è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Si tratta probabilmente di una banda di professionisti, attrezzati per rubare veicoli senza danneggiarli, come dimostrato dal fatto che, prima di fuggire, hanno chiuso l’auto.

Il furto è avvenuto mentre il proprietario era in passeggiata, e il veicolo è stato portato via senza destare sospetti. Tuttavia, grazie al sistema di tracciamento satellitare installato nell’auto, il proprietario ha potuto seguire i movimenti e avvisare subito i Carabinieri. Una pattuglia ha intercettato l’auto in fuga, ma i ladri sono riusciti inizialmente ad approfittare del traffico per guadagnare terreno. Dopo un inseguimento lungo strade di campagna, i ladri hanno abbandonato il veicolo prima di dileguarsi a piedi.