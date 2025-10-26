Latina, Bruno amareggiato: “Peccato, la partita era nostra”

Un pareggio amaro. Il Latina di Alessandro Bruno torna da Potenza con un punto dopo il 2-2 contro il Sorrento, ma con la sensazione di averne persi due. In vantaggio di due gol fino all’80’, i nerazzurri si sono fatti rimontare negli ultimi minuti, sprecando una vittoria che sembrava ormai in tasca.

Al termine della gara, mister Bruno ha analizzato così la prestazione dei suoi:

“È stata una partita tosta e difficile, contro una squadra in grande condizione. Noi abbiamo disputato una buona gara, anche se nel primo tempo potevamo gestire meglio alcune situazioni di gioco. Nel complesso, però, la squadra ha risposto bene e ha lottato su ogni pallone.”

Il tecnico pontino non nasconde il rammarico per il finale di gara:

“Dispiace tanto, perché all’ottantesimo eravamo avanti 2-0 e sembrava fatta. Gli ultimi minuti non sono stati a nostro favore e ci siamo fatti sorprendere. È un peccato, perché il risultato poteva premiarci di più. Comunque prendiamo questo punto su un campo difficile, contro un avversario che ha dato tutto.”

Dopo la sconfitta di Giugliano, il Latina ha mostrato una reazione importante, ma resta il rimpianto per la gestione del vantaggio:

“La squadra ha reagito bene, con carattere e attenzione. La partita si stava mettendo sul binario giusto per noi, ma gli ultimi dieci minuti hanno condizionato il risultato. Sono aspetti su cui dobbiamo crescere.”

Ora testa alla Coppa Italia, in programma giovedì contro il Perugia, prima della sfida di campionato contro la Salernitana al “Francioni”:

“Adesso dobbiamo recuperare le forze, perché è stata una partita molto dispendiosa. Giovedì ci aspetta il Perugia in Coppa Italia, una gara importante alla quale teniamo. Poi ci sarà un’altra partita difficile, quella contro la Salernitana in casa. Sarà una settimana intensa, ma vogliamo farci trovare pronti.”