Latina, Bruno carica la squadra verso Sorrento: “Serve coraggio e attenzione”

Alla vigilia della trasferta contro il Sorrento, in programma domani alle 17:30 allo stadio “A. Viviani” di Potenza, il tecnico del Latina, Alessandro Bruno, ha parlato ai giornalisti, facendo il punto sul momento della squadra e sulla preparazione alla sfida.

Dopo la sconfitta con il Giugliano, Bruno ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi:

“Sappiamo bene dove abbiamo sbagliato. Il primo tempo non è stato all’altezza del nostro standard, non abbiamo fatto le cose provate in settimana. Nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo creato ma ci è mancata la zampata decisiva. Abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale e sulla finalizzazione, perché negli ultimi metri dobbiamo essere più incisivi.”

Il tecnico pontino ha poi respinto l’idea di un momento negativo dal punto di vista psicologico:

“Loop mentale negativo non ne abbiamo. È vero che potevamo raccogliere qualche punto in più, ma la squadra non è in difficoltà. Contro il Giugliano è stato difficile trovare spazi, ci hanno chiuso tutte le linee di passaggio. Abbiamo cercato di migliorare le soluzioni offensive e di variare il gioco sulle corsie.”

Sulla prossima sfida, Bruno invita i suoi a non abbassare la guardia:

“Il Sorrento è una squadra ben organizzata, con buoni giocatori e principi di gioco chiari. Dovremo affrontarla con aggressività e coraggio, perché entriamo nel momento cruciale del campionato. Se giochiamo con l’intensità mostrata in tante partite, possiamo mettere in difficoltà chiunque.”

Analizzando il cammino finora, il mister sottolinea la maturità del gruppo:

“Il pregio principale è stato capire subito il momento e adattarsi a un cambio tattico in corsa. Ora abbiamo una solidità che ci può portare lontano. All’inizio eravamo un po’ troppo spregiudicati, ma abbiamo imparato a leggere meglio le situazioni.”

Buone notizie anche dall’infermeria:

“Parodi e Marenco si sono allenati bene, li abbiamo recuperati e saranno a disposizione. Sono giocatori importanti, capaci di fare la differenza.”

Infine, uno sguardo al calendario fitto di impegni, tra Coppa Italia e campionato:

“Sì, è un periodo intenso, ma non è la prima volta. Ora pensiamo solo al Sorrento, una partita difficile ma fondamentale per riprendere il percorso interrotto. I ragazzi ci credono e vogliono dimostrare il loro valore.”

Con questa determinazione, il Latina si prepara a una sfida che può dire molto sul prosieguo della stagione.