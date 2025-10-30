Latina, Bruno: “Ci voleva questa vittoria, orgoglioso dei miei ragazzi. Ora pensiamo alla Salernitana”

Il Latina supera il Perugia ai calci di rigore (6-5 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari) e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C.

Una vittoria di carattere che restituisce entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente nerazzurro, dopo le ultime delusioni in campionato.

A fine gara, il tecnico Alessandro Bruno ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi:

“Ci voleva questa emozione, questa vittoria di felicità. È stata una partita giocata bene, con la giusta intensità e attenzione. Sono contento perché venivamo da una domenica difficile, dove avevamo il vantaggio fino all’ottantesimo e poi ci siamo fatti raggiungere. Oggi, invece, la squadra ha reagito da gruppo vero, dimostrando che c’è e che ha voglia di crescere.”

Bruno ha voluto sottolineare soprattutto l’atteggiamento del gruppo e la compattezza della squadra:

“Sono molto orgoglioso di questi ragazzi. Si allenano sempre con grande voglia, accettano ogni decisione e non hanno mai un atteggiamento negativo. Oggi hanno dimostrato maturità, unità d’intenti e grande spirito di sacrificio. Anche quando la partita si era messa male, non si sono disuniti e hanno continuato a creare occasioni pericolose.”

Il tecnico ha poi ammesso di aver ricevuto segnali importanti da chi finora aveva avuto meno spazio:

“Forse in passato ho sbagliato io. Alla luce della prestazione di oggi, alcuni meritavano più spazio anche in campionato. Mi hanno messo in difficoltà — nel senso positivo — perché hanno giocato tutti con intensità e concentrazione. Ho avuto risposte molto buone da tanti: da Giovannantonio, da Vona, che ho schierato mezz’ala e ha fatto benissimo, e da Panitteri, che si è adattato con intelligenza al nuovo ruolo, lavorando anche senza palla. Sono contento per loro, perché hanno dimostrato di essere all’altezza.”

Sulla Coppa Italia, Bruno non nasconde l’ambizione:

“Sì, la Coppa Italia diventa un obiettivo. Tutte le partite sono importanti e questa competizione per noi ha un valore significativo. Più andremo avanti, più cresceremo come gruppo. I ragazzi oggi mi hanno dato una grande dimostrazione di impegno e attaccamento. Questa vittoria ci dà morale e fiducia per il futuro.”

Ora il pensiero corre al campionato, dove il Latina affronterà la capolista Salernitana, attesa al Francioni con oltre 1500 tifosi al seguito:

“Da domani penseremo alla Salernitana. Sarà una partita difficilissima ma anche molto stimolante. Dovremo prepararci in poco tempo, ma con la mentalità giusta. Non sarà solo una partita: sarà una battaglia, anzi una guerra sportiva, che dovremo affrontare con determinazione e compattezza.”

Infine, una riflessione sugli avversari di Coppa e un elogio per Parigi, decisivo dal dischetto:

“Il Perugia è una squadra di valore, con giocatori di grande spessore. Sta attraversando un momento complicato, ma con il nuovo allenatore troveranno la strada giusta. Parigi? È un giocatore determinante per noi. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui e siamo felici di averlo. È un punto di riferimento, un elemento che dà equilibrio e qualità. Speriamo possa continuare così a lungo.”

Con questa vittoria il Latina di Bruno ritrova entusiasmo, fiducia e compattezza.

Ora i nerazzurri guardano con rinnovato ottimismo alla prossima sfida, pronti ad affrontare la capolista senza timori e con la convinzione di potersela giocare contro chiunque.