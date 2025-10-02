Latina, Bruno: “Col Benevento servirà la partita perfetta, Auteri un secondo padre”

Latina si prepara a vivere una delle sfide più affascinanti e difficili della stagione. Alla vigilia della gara con il Benevento, l’allenatore nerazzurro Alessandro Bruno ha parlato con grande lucidità, analizzando i temi della partita e trasmettendo determinazione ai suoi ragazzi.

“Sarà una partita tosta e complicata – ha detto Bruno –. Se l’affrontiamo nella maniera giusta, potremo fare risultato; se invece approcciamo come fatto nelle ultime due uscite, andremo incontro a qualche problema, perché credo che il Benevento sia la squadra più forte del campionato. Ho chiesto ai ragazzi massima attenzione e determinazione, perché affrontiamo un ostacolo molto difficile da superare”.

Sul fronte degli uomini, torna a disposizione Parigi, giocatore chiave per qualità e peso offensivo: “Per noi è fondamentale – ha spiegato il tecnico –. Gagliano ne avrà ancora per un po’, ma con Parigi rientra un elemento che ci era mancato. Abbiamo lavorato su più sistemi di gioco, stiamo ancora decidendo come affrontare il Benevento. Abbiamo giocatori che possono far male, e proveremo a sfruttare le situazioni preparate in settimana”.

Bruno ha fatto anche un bilancio delle prime uscite: “Qualche punto in più lo avremmo meritato, ma se ne abbiamo otto significa che quelli ci siamo guadagnati. Con Monopoli e Picerno le sconfitte sono state immeritate, ma guardiamo avanti: il campionato è tosto e nasconde insidie ogni settimana”.

Spazio anche al lato personale, con un pensiero speciale per Gaetano Auteri, oggi sulla panchina sannita: “È stato per me un secondo padre, ha dato la svolta alla mia carriera e lo ringrazierò sempre. Mi ha lasciato tanto anche come allenatore, ma oggi conta solo fare una partita solida e provare a metterli in difficoltà”.

Infine, un focus sull’approccio e sugli uomini chiave: “Col Benevento non basterà crescere nella ripresa: bisognerà giocarla bene dal primo minuto. È una gara che può farci alzare l’autostima. Dutù ci dà solidità, in tre gare non abbiamo preso gol e non è un caso. A centrocampo De Ciancio ed Hergheligiu possono coesistere, dipende dal tipo di partita”.

Bruno chiude con un messaggio chiaro: “Vogliamo regalare una gioia alla nostra gente, a noi stessi e alla società. Servirà il Latina migliore”.