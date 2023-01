Latina, Bruno Creo Commissario UDC

Bruno Creo è stato nominato Commissario UDC del Comune di Latina: “La sua esperienza per una politica tra la gente e al servizio della gente”

Il Commissario Provinciale di Latina Mario Tortorelli, alla presenza del Presidente Provinciale Maurizio Galardo e in accordo con il Segretario Nazionale, Lorenzo Cesa, ha conferito a Bruno Creo l’incarico di Commissario UDC del Comune di Latina.

Già Consigliere Comunale dal 1997 al 2007 –ricoprendo l’incarico di Presidente della Commissione Turismo e successivamente della Commissione Commercio – e Consigliere Provinciale dal 2004 al 2009 – ricoprendo l’incarico di Presidente della Commissione Agricoltura, Formazione Professionale ed Attività Produttive –, nonché Assessore del Comune di Latina con delega alla Cultura, Pubblica Istruzione, Musei e Biblioteche dal 2007 al 2010, Responsabile Segreteria dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Lazio – con la qualifica da Dirigente – dal 2010 al 2012 e Consigliere Comunale come Indipendente dal gennaio al giugno 2015, l’esperienza e le capacità maturate da Bruno Creo in tutti questi anni di attività politica rendono il Partito certo del prezioso contributo che potrà dare per la sua crescita a Latina.

Già a lavoro nell’interesse della città e dei cittadini, il Commissario UDC del Comune di Latina appena incaricato farà affidamento su trasparenza ed efficacia per far si che la politica torni tra la gente e sia al servizio della gente.