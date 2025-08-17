Latina, Bruno dopo la vittoria sul Gubbio:”Questo è il Latina che voglio”

Il Latina inizia la stagione con il piede giusto. I nerazzurri superano il Gubbio per 1-0 grazie a un gol di Pannitteri, conquistando così il passaggio del turno. Una vittoria sofferta ma meritata, che conferma le ambizioni della squadra di mister Alessandro Bruno.

In sala stampa, il tecnico pontino ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Abbiamo fatto un’ottima gara, interpretata bene in tante circostanze. Nel primo tempo abbiamo tenuto il palleggio e creato difficoltà al Gubbio tra le linee. Pannitteri si è mosso molto bene, mentre altri compagni, essendo arrivati da meno tempo, devono ancora assimilare i nostri meccanismi. Ma complessivamente sono contento: abbiamo saputo soffrire nei momenti giusti, ed è fondamentale in una categoria come questa.”

Il Latina ha sofferto soprattutto all’inizio, quando il Gubbio ha provato a spingere forte. Con il passare dei minuti, però, la squadra è salita di tono, soprattutto sulla corsia di sinistra. “Dopo l’avvio un po’ contratto – ha spiegato Bruno – abbiamo preso in mano la partita. Per tutto il primo tempo abbiamo comandato il gioco e creato diverse occasioni. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla: le situazioni pericolose che abbiamo concesso derivavano da nostri errori di palleggio e dalle ripartenze del Gubbio, che con Di Massimo e Spina sanno attaccare bene la profondità. Ma nel complesso sono molto soddisfatto della prestazione.”

Nonostante le assenze pesanti (fuori Ciciretti, Riccardi, Ercolano, Gagliano e l’ultimo arrivato Fasan), il Latina ha mostrato carattere e compattezza. “Non voglio parlare di chi mancava – ha sottolineato il mister – preferisco elogiare chi è sceso in campo. Tutti hanno fatto una grande partita, anche i subentrati. Abbiamo passato il turno con merito, dimostrando di avere un atteggiamento che rende la vita difficile a chiunque ci affronti.”

Nel secondo tempo, complice l’andamento della gara, Bruno ha optato per un cambio di assetto tattico: “La partita si era sporcata, quindi ho scelto di togliere le tre punte, rinforzare il centrocampo e dare più equilibrio. È stata una decisione giusta, perché da lì in avanti non abbiamo più sofferto particolarmente. La cosa positiva è che la squadra recepisce subito i momenti della partita, sa adattarsi e sa stringere i denti quando serve.”

Guardando al futuro, l’allenatore pontino resta fiducioso: “Siamo solo all’inizio, i margini di miglioramento sono ancora tanti. Dobbiamo crescere nel palleggio, nell’attacco degli spazi, nelle combinazioni offensive. Oggi però la squadra ha dimostrato di poterlo fare, adesso bisogna dare continuità per 90 minuti. La condizione fisica migliorerà col tempo, ma queste partite ci danno la convinzione che il percorso intrapreso sia quello giusto.”

Il Latina dunque parte col sorriso, forte di una vittoria che vale non solo il passaggio del turno, ma anche una spinta morale importante in vista della stagione.