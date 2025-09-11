Latina, Bruno in conferenza: “Gara tosta, con il Foggia cambieremo qualcosa”

Il Latina Calcio è pronto a partire alla volta di Foggia, dove troverà una squadra pronta a dar battaglia pur di tenere a casa propria i tre punti in palio. Dopo un inizio convincente, sono arrivate due sconfitte per il club di Piazzale Serratore, che proverà a rialzarsi già dalla trasferta di domani allo “Zaccheria”. Alla vigilia della gara contro il club allenato da Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti mister Alessandro Bruno, per commentare il match di domani:

“Nel calcio le partite si susseguono in maniera veloce e abbiamo quindi la possibilità di ripartire. Abbiamo perso per un episodio, c’è rammarico ma tutte le squadre commettono errori. Abbiamo imboccato comunque la strada giusta. La difesa? Credo che tutti i goal presi scaturiscano da errori individuali, dobbiamo essere più concentrati ed eliminare le piccole disattenzioni che possono comprometterci”.

“Per la trasferta di Foggia cambieremo qualcosa. Mi aspetto un avversario agguerrito, allenata da un allenatore capace. Sarà tosta, su un campo per noi complicato. Dobbiamo cercare di vincere più duelli possibili. Oltre a Gagliano avremo tutti”.

Il mister ha poi commentato anche la condizione di Parigi e ha speso due parole in merito al centrocampo: “Giacomo è un giocatore di grande qualità, che abbiamo cercato fin dall’inizio. Può giocare da solo o in coppia, ha grande destrezza e ci aiuta a ripulire il gioco. La sua condizione è già a buon punto ma sono sicuro crescerà ancora. Sul centrocampo credo che dovremmo migliorare ancora: giocare a due non è semplice e dobbiamo ritrovare dei meccanismi sia con che senza palla”.

Su Fasan: “È sicuramente un giocatore che può giocare dall’inizio. Il suo inserimento richiede tempo, non avendo fatto la preparazione con nessuna squadra. Sta pian piano trovando la sua condizione e ne siamo molto contenti perché è un gran giocatore”.

Anche quest’anno si sono registrate diverse penalizzazioni, preludio ad un’altra annata difficile per il campionato. In merito si è espresso anche mister Bruno: “Bisogna assolutamente attuare delle riforme, avere il coraggio di farlo perché questo è un campionato che fatica a reggersi e noi, dal canto nostro, non riusciamo più a sostenere queste situazioni”.