Latina, Bruno in vista della Coppa: “Arriviamo bene, ci teniamo a passare il turno”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Serie C contro il Gubbio di Domenico Di Carlo, il tecnico del Latina Alessandro Bruno ha presentato la gara in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’impegno e lo stato di forma della sua squadra.

«Arriviamo bene a questo appuntamento – ha dichiarato l’allenatore nerazzurro –. Siamo partiti in anticipo con il lavoro e abbiamo avuto la possibilità di curare diversi aspetti. La squadra sta rispondendo bene, nonostante qualche piccolo acciacco fisico dovuto all’intensità degli allenamenti. Sono curioso di vedere come reagiremo in una partita ufficiale, ma le amichevoli estive contro avversari di pari categoria mi hanno dato buone risposte».

Bruno ha spiegato che il Latina sta lavorando su principi di gioco più che su schemi fissi: «Non ci basiamo su giocate codificate ma su concetti, e i ragazzi stanno recependo. Con l’arrivo di Gagliano e di altri innesti possiamo cambiare assetto in base alle necessità. Questo per un allenatore è fondamentale».

Il tecnico non nasconde l’importanza che attribuisce alla Coppa Italia: «Ci teniamo a passare il turno. Più partite giochiamo, più la squadra assimila i dettami tecnico-tattici. Le gare ufficiali rappresentano il miglior allenamento e consentono a tutta la rosa di mettersi in mostra».

Sul fronte infermeria, Bruno ha confermato l’assenza di Riccardi: «Ha avuto un piccolo problema alla caviglia, nulla di grave. Lo preserviamo per il campionato. La prossima settimana tornerà a disposizione insieme a Del Colano. Per il resto il gruppo è al completo».

Sull’avversario, il Gubbio, il tecnico si aspetta una gara molto fisica: «È una squadra compatta, allenata da un tecnico esperto. Sarà una sfida tosta, ma in precampionato abbiamo già affrontato test di livello e siamo pronti».

Infine, una riflessione sul percorso di crescita del Latina rispetto alla scorsa stagione: «La squadra è cambiata molto, sia a livello tecnico che caratteriale. L’anno scorso, nei venti giorni in cui sono stato qui, non avevo il tempo per proporre un progetto diverso. Quest’anno invece stiamo iniziando a costruire quello che avevo in mente. C’è ancora tanto da migliorare, ma i ragazzi sono pronti ad accettare nuove idee e questo mi dà fiducia».

Il Latina si prepara così al debutto stagionale ufficiale, con l’obiettivo dichiarato di superare il turno e dare continuità al proprio percorso di crescita.