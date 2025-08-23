Latina, Bruno: “L’Atalanta una squadra di gamba”. Marenco capitano fino al 2028

Il Latina si prepara alla prima stagionale davanti agli occhi dei suoi tifosi. ll mister Alessandro Bruno ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, alla vigilia della gara con l’Atalanta U23:

“È stata una buona settimana – ha esordito l’allenatore nerazzurro – abbiamo lavorato bene e recuperato tutti. Domani ci aspetta una partita tosta e difficile: l’Atalanta ha un gioco consolidato, l’anno scorso ha fatto molto bene e, pur con qualche nuovo innesto, resta una squadra solida, giovane e con tanta gamba. Noi ci teniamo a partire con il piede giusto”.

Bruno potrà contare sull’intera rosa: “Sono felice di avere tutti a disposizione, posso scegliere tra tante opzioni. Il nostro gioco non è fatto di schemi rigidi ma di principi: in base a questi sceglieremo gli uomini più adatti alla sfida. Anche gli ultimi arrivati sono convocabili, qualcuno è un po’ indietro di condizione ma tutti sono arruolabili”.

Sul campionato che sta per iniziare, il tecnico non ha dubbi: “Sarà un girone infernale, più competitivo rispetto alla scorsa stagione. Ci sono squadre costruite per il salto di categoria e ci sarà da soffrire, ma noi vogliamo dimostrare di esserci in maniera importante. Sarà un campionato duro, ma il gruppo ha energie e compattezza per affrontare i momenti difficili”.

Un pensiero anche alla gara di Coppa Italia contro il Gubbio: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa, complice la stanchezza, abbiamo perso lucidità e distanze. Mi è piaciuta però la capacità di soffrire e restare aggrappati alla partita. Per vincere bisogna saper soffrire, e questa è stata una buona risposta della squadra”.

Sul piano tattico, Bruno conferma la possibilità di variare modulo: “Ho giocatori duttili che mi permettono di cambiare assetto. Contro il Gubbio siamo passati da tre punte a un centrocampo più folto per mantenere equilibrio. È un’opzione che possiamo utilizzare anche in futuro”.

Capitolo mercato: “Stiamo valutando con la società gli ultimi interventi per completare la rosa. Sicuramente serve un attaccante, ma potremmo intervenire anche sugli esterni”.

Infine, uno sguardo alla novità del VAR in Serie C: “È un’esperienza nuova e saremo pronti a gestirla. Sarà importante anche il comportamento dei giocatori, che dovranno essere collaborativi nei momenti di attesa. È un passo avanti per tutti”.

E sull’emozione dell’esordio Bruno conclude: “Sono emozionato, ma al punto giusto. L’anno scorso, alla mia prima panchina, lo ero molto di più. Ora mi sento sereno e pronto”.

Intanto, il club di Piazzale Serratore comunica anche il rinnovo di Marenco, blindato fino al 2028 e promosso a leader dello spogliatoio dopo una sola (ma più che convincente) stagione in nerazzurro. Il classe ’03 sarà quindi chiamato non solo a dirigere la retroguardia neroblu, ma anche l’intera squadra in quella che sarà la quinta stagione di fila in Serie C del Latina Calcio.