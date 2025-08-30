Latina, Bruno: “Mi assumo la responsabilità. Sconfitta netta, abbiamo sbagliato tutto”

Un tonfo pesantissimo per il Latina al “Provinciale” di Trapani, dove i nerazzurri sono stati travolti con un netto 6-0 che non ammette repliche. Una serata storta in tutto, con la partita già indirizzata nei primi venti minuti e mai realmente in discussione. Al termine del match, mister Alessandro Bruno ha commentato con lucidità e grande senso di responsabilità la prestazione dei suoi ragazzi.

“Non mi aspettavo la gara prendesse questa piega. Una sconfitta netta, dove abbiamo sbagliato tutto. Mi assumo la responsabilità, abbiamo pagato a caro prezzo tutti gli errori commessi. Quando si perde in questo modo c’è poco da dire, abbiamo palesato in maniera evidente alcuni limiti”, ha dichiarato l’allenatore nerazzurro.

Parole che non cercano alibi, ma che fotografano la serata nerissima dei pontini, chiamati ora a trasformare questa caduta in un passaggio di crescita. La squadra, giovane e con margini di miglioramento, dovrà subito reagire nel prossimo impegno casalingo contro il Picerno, gara che diventa occasione per rialzare la testa e dimostrare carattere.