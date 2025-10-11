Latina, Bruno pre Potenza: “Fare bene su un campo stregato”

Dopo le tre gare ravvicinate, il Latina ha potuto finalmente beneficiare di una settimana piena di lavoro sul campo. Un tempo prezioso per ricaricare energie e affinare i dettagli, come ha spiegato il tecnico nerazzurro Alessandro Bruno alla vigilia di Potenza, la prossima sfida:

“Sicuramente portiamo dietro tanta autostima,” ha dichiarato, “perché ottenere risultati positivi ti permette di lavorare con maggiore serenità e questo alza inevitabilmente anche la fiducia. Abbiamo continuato a lavorare sui nostri concetti tattici, ma ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare, come le transizioni positive. Contro il Benevento, ad esempio, ne abbiamo sbagliate alcune.”

Una settimana, dunque, di lavoro intenso e mirato, in un ambiente carico di entusiasmo ma anche consapevole della necessità di proseguire nel percorso di crescita. “La squadra si è allenata bene, siamo in una buona condizione fisica. Adesso ci aspetta una partita tosta, su un campo tradizionalmente difficile per il Latina, ma ci andiamo con determinazione e voglia di proseguire questa striscia positiva.”

Guardando oltre i risultati, il tecnico ha voluto sottolineare i passi avanti compiuti sul piano collettivo: “Siamo cresciuti molto in termini di attenzione: adesso commettiamo meno errori rispetto all’inizio del campionato. Siamo più compatti, lavoriamo meglio sulle seconde palle. Anche se, lo ribadisco, dobbiamo ancora crescere nelle transizioni positive: ultimamente ne stiamo sbagliando qualcuna di troppo. Ma la compattezza è decisamente migliorata, anche grazie a qualche aggiustamento tattico.”

Buone notizie anche dall’infermeria, che continua a svuotarsi: “Abbiamo solo Regonesi fuori per un problema muscolare, ma rientrerà all’inizio della prossima settimana. Per il resto, sono tutti a disposizione.” E arrivano segnali incoraggianti pure su Gagliano: “Sta meglio, sta recuperando dal suo problema. Contiamo di riaverlo nel giro di una settimana, massimo dieci giorni.”

Infine, uno sguardo all’avversario di turno, che il tecnico considera di spessore: “Affronteremo una squadra di valore, con giocatori di caratura e qualità. Sono bravi nelle ripartenze e a giocare negli spazi: dovremo essere attenti, bravi a ridurre quegli spazi e a chiudere le linee di passaggio. Sono giocatori forti, ben allenati. Sarà un bel banco di prova, soprattutto su un campo così complicato.”

Un Latina sempre più consapevole dei propri mezzi, pronto a misurarsi ancora una volta con le difficoltà, ma con l’obiettivo chiaro di prolungare il momento positivo e dare continuità ai risultati.