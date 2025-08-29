Latina, Bruno prima del Trapani: “Troveremo una squadra forte”

Dopo l’ottimo esordio in campionato davanti ai propri tifosi, il Latina di mister Bruno è pronto a tornare in campo. Alla vigilia della prima trasferta stagionale, il tecnico nerazzurro è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per commentare la sfida in programma domani sera contro il Trapani:

“È stata una settimana positiva, ci siamo allenati bene e con convinzione. Ho tutti a disposizione e questo è un qualcosa di positivo per un allenatore. Troviamo una squadra forte che farà un campionato di vertice”.

“Ci sono stati cambi rispetto alla gara di coppa, fortunatamente ho dei ragazzi a disposizione che mi consentono di variare. Sono fortunato, ho tante soluzioni. Modulo? Dipende dall’andamento della gara, in qualche occasione ho scelto di inserire un centrocampista in più perché quel momento richiedeva una forza diversa in mezzo al campo. Il Trapani è una squadra esperta, vedremo come schierarci”.

“In settimana abbiamo continuato a lavorare sui nostri principi. dobbiamo far meglio in fase di gestione e possesso. Aspetto importante che dobbiamo migliorare in fretta, cresciamo a vista d’occhio sotto molti aspetti”.

Il mister si è espresso anche sul reparto offensivo, concentrandosi sulla coppia Ekuban-Gagliano: “In attacco cambiano le caratteristiche: è evidente che siano differenti, con Ekuban che attacca più la profondità e Gagliano tende a legare maggiormente il gioco. Sono forti, complementari e un domani non si potrà sapere se potranno giocare assieme. Dopo la prima giornata dico che siamo solo all’inizio: dobbiamo stare attenti ed evitare cali di concentrazione. Trapani sarà una trasferta importante, ci teniamo a continuare a fare bene dopo quanto fatto fino ad ora”

Sul mercato: “La società ha fatto un ottimo lavoro, io sono concertato sulla partita. Chi arriva sicuramente darà una mano, altrimenti si continuerà con i ragazzi che già abbiamo, che sin qui hanno dato sempre il massimo”.