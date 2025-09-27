Latina, Bruno prima dell’Altamura: “A Cava ottima gara, domani servirà massima attenzione”

Dopo la prima vittoria in trasferta della nuova stagione, il Latina si prepara ad accogliere tra le mura del “Francioni” l’Altamura allenato da mister Mangia. Alla vigilia del match valevole per la settima giornata di Serie C SkyWiFi, il tecnico nerazzurro Alessandro Bruno è intervenuto in sala stampa per commentare la gara di domani e fare il punto della situazione sull’annata appena cominciata:

“I tre punti con la Cavese hanno dato più serenità e consapevolezza. Abbiamo fatto una buona gara, soffrendo nel modo giusto. Ora bisogna resettare e ripartire con l’Altamura, una squadra che sa fare male e che gioca bene. Vogliamo farci trovare pronti. L’espulsione di Parigi? Dispiace per Jack che per noi è un giocatore importante, ma abbiamo le risorse per fare un buon calcio anche senza di lui, nonostante la sua caratura e importanza in squadra”.

“Per domani avremo tutti a disposizione oltre allo squalificato Parigi. Troviamo un avversario ostico, che ha una buona qualità davanti e che non aspettano certo la nostra giocata. Servirà massima attenzione per continuare la striscia positiva iniziata a Cava”.

Sulla prestazione in terra campana: “Mi è piaciuta la compattezza, la voglia di soffrire, le trame di gioco. Abbiamo fatto nostro l’assetto tattico che stavamo provando e sono contento di poter variare anche qualche pedina in campo durante la stagione”.

Due parole anche sul campionato: “Un campionato come ce lo aspettavamo, difficile e tosto. Tutti stanno facendo punti, le big iniziano ad andare via perché hanno un organico per poter puntare in alto. Dal canto mio chiedo ai ragazzi massima attenzione e di ragionare di partita in partita. Ora il nostro ostacolo è l’Altamura, vogliamo dimostrare di essere nel campionato in maniera importante”.